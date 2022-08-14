بعد استقالته.. السيد مراد: قراري بسبب المناخ العام وهدف الأهلي في فاركو تسلل

كشف السيد مراد المشرف على تقنية الفيديو في لجنة الحكام المصرية، أن تقدمه بالاستقالة بسبب المناخ العام غير الصالح للعمل.

وأشار المشرف على تقنية الفيديو أن الهجوم غير المبرر من قبل بعض الصفحات بالتحريض أفسد الأجواء.

وتقدم السيد مراد باستقالته اليوم الأحد من منصبه كمشرف على تقنية الفيديو في لجنة الحكام بعد أيام من استقالة عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة عقب تولي مارك كلاتنبرج المسؤولية. (التفاصيل من هنا)

وقال السيد مراد في تصريحات لـ FilGoal.com: "الاستقالة ليست بسبب رحيل عصام عبد الفتاح أو اعتراضا على تعيين كلاتنبرج".

وشدد "أنا لا أربط نفسي بالأشخاص وعملت من قبل مع مختلف رؤوساء لجنة الحكام على مدار 11 عاما وتدرجت خلالها المناصب المختلفة".

وأوضح المشرف على تقنية الفيديو "أعمل بشكل تطوعي ولكي ينجح لابد من توافر البيئة الصالحة للمساعدة على النجاح".

وبسؤاله عن سبب اللغط حول تقنية الفيديو قال: "التقنية قائمة على مجموعة من الأجزاء المرتبطة ببعضها ولكي تؤدي وظيفتها بنجاح يجب أن تكون جميعا بنفس الدرجة من الكفاءة".

وتابع "بداية يعمل الفيديو من خلال المصور الذي يستطيع تسجيل اللقطات الجدلية والتي ينطبق عليها قانون تقنية الفيديو بشكل جيد ثم المخرج الذي يمتلك مهارة عرض اللقطات ثم الحكم الرئيسي الذي يمتلك رؤية ثاقبة وأخيرا حكم الفيديو الذي يساعد في توضيح الأمور ومتخصص تطبيق التقنية".

وكشف "هناك أمر قد لا يعلمه البعض، أن تطبيق التقنية يكون من خلال برامج يتم تحديثها أول بأول مثل نسخة (الويندوز) ويبقى السؤال هنا هل الشركة التي تطبق التقنية في مصر التعاقد معها ينص على تحديث هذه البرامج؟".

وبسؤاله عن الحالة الجدلية لهدف الأهلي الملغي أمام فاركو أوضح مراد "عاشور لم يخطأ على الإطلاق في تطبيق التقنية".

وشدد "طبق عاشور الجزء المكلف به من وضع النقاط بشكل صحيح، ثم ضغط على زر التقنية الذي يتكون من سنجل ودابل وتريبل وأكدت هذه المراحل وتحديدا في المرحلتين الدبل والتريبل أن بيرسي تاو كان متسللا".

وتابع "هذه التقنية لا تخضع للأهواء أو التدخل البشري فهي تكنولوجية بحتة وقمنا بتسجيل فيديو كامل عما حدث في غرفة الفيديو وسلمناها لاتحاد الكرة لكي يذيعها للرأي العام".

وأضاف "لا نملك فرض الأمر على اتحاد الكرة وله كامل الحرية في عرض الأمر من عدمه".

واختتم السيد مراد تصريحاته "في النهاية أتمنى النجاح لمنظومة التحكيم وعلى أتم استعداد لتقديم يد الدعم والمساندة في أي لحظة إذا طلب مني ذلك".

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