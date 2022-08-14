استقالة المشرف على تقنية الفيديو بـ لجنة الحكام المصرية

تقدم السيد مراد المشرف على لجنة تقنية الفيديو بلجنة الحكام المصرية باستقالته.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام قد تقدم باستقالته الأسبوع الماضي.

ووجه اتحاد كرة القدم المصري الشكر إلى عصام عبد الفتاح على الفترة التي قضاها.

وتوجه مراد بخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وجاء كالآتي:

"تشرفت بالعمل أحدى عشر عاما داخل لجنة الحكام الرئيسية متقلدا عدة مناصب، عضوا باللجنة الفنية ثم نائبا لرئيس اللجنة الفنية ثم مشرفا على لجنة تقنية الفيديو بصفتي ابنا من أبناء المنظومة تحت مظلة الاتحاد".

"أتقدم لسيادتكم باستقالتي متمنيا للتحكيم المصري كل التقدم والتوفيق والازدهار ويشرفني أن أكون مساندا وخادما للتحكيم أينما كنت".

وسبق للسيد مراد العمل كمراقب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومحاضر بكل من الاتحاد المصري والإفريقي وشمال إفريقيا.

وبدأ مارك كلاتنبرج الخبير الإنجليزي مهام عمله بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الأسبوع الجاري.

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