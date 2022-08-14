بيلد: ماني يرسل 150 هدية تذكارية لعمال نادي ليفربول

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

هدف ماني مع ليفربول أمام تشيلسي

أرسل ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ مجموعة كبيرة من الهدايا إلى عمال ناديه السابق ليفربول، حسب جريدة بيلد.

ماني انضم إلى بايرن هذا الصيف قادما من ليفربول بعد 6 سنوات قضاها في أنفيلد.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ماني أرسل 150 طردا إلى موظفي نادي ليفربول، مثل عمال النظافة وحراس الأمن.

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كل طرد منها به شوكولاتة وصورة كبيرة لساديو ماني وبطاقة شكر مكتوبة بخط يده.

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

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وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

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كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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