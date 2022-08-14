دي ماريزيو: حسام عوار يقترب من الانضمام لنوتنجهام

اقترب حسام عوار لاعب ليون الفرنسي من الانتقال إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جيانلوكا دي ماريزيو صحفي سكاي سبورت.

وقال دي ماريزيو عبر حسابه الشخصي على تويتر إن عوار اقترب من الانضمام إلى الفريق الإنجليزي العريق، الذي عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن المفاوضات تسير بين الطرفين بشكل جيد من أجل ضم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما.

قبل ساعات، أعلن نوتنجهام فورست إتمام صفقته الـ13 هذا الصيف.

أحدث الوجوه المنضمة إلى نوتنجهام هو إيمانويل دينيس قادما من واتفورد.

وقبل أسابيع، ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي النصر السعودي قدم عرضا لنادي ليون من أجل التعاقد مع حسام عوار مقابل 10 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي رفض عرض النصر وطالب بزيادة العرض المقدم للتعاقد مع عوار.

وأشار إلى أن الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر الحالي وليون السابق هو من يتولى مسؤولية إقناع حسام عوار بالانتقال للدوري السعودي.

يبحث النصر السعودي عن ضم صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر نجح في التعاقد مع الثنائي دافيد أوسبينا ولويز جوستافو في صفقتي انتقال حر هذا الصيف.

موقع " Le10Sport" الفرنسي ذكر في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع حسام عوار.

وأضاف الموقع أن انتقال اللاعب الفرنسي الشاب لناد آخر لن يكون صعبا خاصة مع تبقي موسما واحدا في عقده مع ليون.

عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

فيما شارك هذا الموسم في أول مباراتين بالموسم الجديد.

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