لتكوين شراكة نيجيرية خالصة.. نوتنجهام فورست يعلن صفقته الـ13 بالتعاقد مع دينيس

أعلن نادي نوتنجهام فورست تعاقده مع المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس قادما من واتفورد الإنجليزي.

ويمتد تعاقد االلاعب مع نوتنجهام فورست حتى 2027.

بحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن الصفقة كلفت الفريق الصاعد إلى البريميرليج ما يقارب 20 مليون جنيه إسترليني.

وسيكون دينيس التعاقد رقم 13 لنوتنجهام فورست في سوق الانتقالات.

ابن الـ24 عاما شارك في 35 مباراة مع واتفورد الموسم الماضي، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة آخرين.

وتعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ.

كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد، و أوريل مانجالا من شتوتجارت الألماني.

ويعد بطل أوروبا مرتين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 23 عامًا..

اقرأ أيضا

رونالدو يتجاهل تحية تين هاج وجماهير مانشستر

موقف الزمالك من ضم لاعب الرجاء

عرض خارجي للنقاز

الأهلي يعلن موقفه من المشاركة في الكأس والسوبر

حقيقة تفاوض الأهلي مع خليلوزيتش

قائمة الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة