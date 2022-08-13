رغم الاستفاقة المتأخرة.. أستون فيلا يحقق النقاط الثلاث الأولى على حساب إيفرتون

حقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي على حساب إيفرتون.

وفاز أستون فيلا على إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من داني إنجز وإيميليانو بوينديا، بينما سجل لوكاس ديني هدف إيفرتون بالخطأ في مرماه.

وحقق أستون فيلا الثلاث نقاط الأولى في الدوري ليحتل المركز التاسع، بينما بقى إيفرتون بدون نقاط في المركز الـ 16.

بدأ أستون فيلا المباراة بأولي واتكينز وداني إنجز في خط الهجوم، بينما لعب إيفرتون بدون مهاجم صريح، كما شارك كونور كودي للمرة الأولى بعد انضمامه من صفوف ولفرهامبتون.

تقدم أستون فيلا عن طريق إنجز بالهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 31 بعدما تلقى تمريرة من واتكينز.

وفي الشوط الثاني سجل البديل بوينديا الهدف الثاني بعد تبادل رائع للكرة مع واتكينز ليضع الأول الكرة في الشباك الخاوية في الدقيقة 86.

وبعد دقيقتين فقط قلص لوكاس ديني الفارق لإيفرتون بالخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية وضعها بالخطأ في الشباك.

ديني كان قد سجل لإيفرتون هدفا في مرمى أستون فيلا خلال الموسم الماضي عندما كان يلعب في صفوف الفريق الأزرق، وفي الموسم الحالي سجل أيضا هدفا لنفس الفريق ولكن بالخطأ في مرماه تلك المرة.

وكاد الضيوف أن يحققوا التعادل مع الدقيقة الأخيرة بعد أن أتيحت الفرصة لأمادو أونانا ولكن تشامبرز تدخل في اللحظات الأخيرة قبل أن يضع الكرة في الشباك ليخرجها إلى ركنية.

وحاول لاعبو إيفرتون استغلال استفاقتهم المتأخرة لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ولكن استبسال الدفاع وحارس المرمى حالوا دون ذلك.

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