فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم
السبت، 13 أغسطس 2022 - 11:48
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب يوفنتوس يعير ظهيره إلى إينتراخت فرانكفورت على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يسجل 4 صفقات ويتبقى الأخير رئيس سيفاس سبور لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ الأهلي لضم أفشة.. لكن لم نحصل على رد مؤتمر تين هاج: لا أريد فقدان راشفورد.. وسنتحسن في نهاية الانتقالات الكومي: الخطيب تحدث مع أحد الأشخاص لضم باهر المحمدي.. وموقف عبد الرحمن مجدي من الزمالك تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان