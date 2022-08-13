فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم

السبت، 13 أغسطس 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس

نيكولاس جونزاليس فالنسيا برشلونة
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