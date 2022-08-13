فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم

مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك

خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب

يوفنتوس يعير ظهيره إلى إينتراخت فرانكفورت

على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يسجل 4 صفقات ويتبقى الأخير

رئيس سيفاس سبور لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ الأهلي لضم أفشة.. لكن لم نحصل على رد

مؤتمر تين هاج: لا أريد فقدان راشفورد.. وسنتحسن في نهاية الانتقالات

الكومي: الخطيب تحدث مع أحد الأشخاص لضم باهر المحمدي.. وموقف عبد الرحمن مجدي من الزمالك

تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان