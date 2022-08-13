مدرب المقاصة لـ في الجول: نستعد لمواجهة الأهلي رغم عدم حسم موقفه

السبت، 13 أغسطس 2022 - 12:37

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق

تحدث عيد مرازيق مدرب مصر للمقاصة عن مواجهة الأهلي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، رغم عدم تحديد الأهلي لموقفه النهائي من المشاركة في البطولة.

وقال مرازيق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الفريق يستعد لمواجهة الأهلي في كأس مصر رغم عدم حسم موقفه".

وأضاف "هذه ليست أزمتنا ولا علاقة لنا بها. نحن نستعد رغم الإمكانيات الضعيفة والظروف التي يمر بها الفريق".

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وأوضح مرازيق "يغيب عن صفوفنا أكثر من 10 لاعبين، منهم حارس المرمى محمد مجدي والمدافع أحمد صبيحة ومحمود فهمي ومحمد مسعد، ولذلك قررنا الاستعانة بعناصر من الناشئين من مواليد 2002 و2004".

وتابع "كأس مصر يشهد حدوث المفاجآت الكثيرة، ونريد أن نلعب أمام الأهلي بشكل جيد مثلما فعلنا في مباراة الدوري".

أما عن لعب الأهلي بالبدلاء والناشئين قال مرازيق: "قلت سابقا إنه ليس هناك ناشئ تعدى عمره 21 عاما، فهناك ناشئين يشاركون في عمر 17 عاما وليس 21. في هذا السن يعتبر لاعبا شابا تحت أنظار المدير الفني للفريق الأول".

وكان الأهلي أعلن أنه طلب إيقاف محمود عاشور حكم الفيديو في مباراة فاركو والتحقيق معه وذلك بعد إلغاء هدف للأحمر خلال اللقاء.

وأصدر الأهلي بيانا طالب فيه بإقالة لجنة الحكام والتحقيق مع الحكم محمود عاشور، وقرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة لحين تنفيذ هذه المطالب.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي ينتظر الرد النهائي من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص طلب التحقيق مع عاشور.

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