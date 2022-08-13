مبابي يكشف عن مرشحينه الثلاثة للمنافسة على الكرة الذهبية

السبت، 13 أغسطس 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وكيليان مبابي

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن المرشحين الثلاثة الذين يرى أنهم الأجدر بالدخول في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جميع أسماء المرشحين للفوز بجوائزها السنوية لعام 2022، وأهمها الكرة الذهبية (بالون دور) للرجال والسيدات.

وجاء اسم مبابي من ضم 30 مرشحا قد تم الإعلان عنهم للمنافسة على جائزة البالون دور التي تقدم لأفضل لاعب في الموسم الماضي.

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وقال مبابي في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول: "أرشح نفسي مع كريم بنزيمة وساديو ماني للقائمة النهاية للكرة الذهبية".

وتابع "أود أن أقول إن هذا العام كان ناجحا لبنزيمة، عمره 34 وقد خاض للتو موسمه الأفضل في حياته وفاز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى وكان حاسما في أغلب مبارياته ، إذ كنت كريم ولم أفز بها هذا العام سأتوقف عن التفكير بالكرة الذهبية إلى الأبد"

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

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