أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله.. وتساؤلات حول الكرة الذهبية وما بعد كأس العالم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فترته الحالية مع الفريق ستكون هي الأخيرة في مسيرته التدريبية.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في شهر يونيو 2024 بنهاية الموسم المقبل.

كارلو أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "إل ميساجيرو" تحقيق 24 بطولة في مسيرتي؟ الحقيقة هي أن هذه الحسابات لا تهمني وسأهتم بهم فقط عند النهاية عندما يكون التوازن أكثر منطقية، الآن أنا أركز فقط على التدريب وأحب عملي اليومي، حتى سنوات قليلة مضت كانت أولويتي هي التكتيكات أما الآن أركز على العلاقات الإنسانية والتعرف على الناس والأجيال الجديدة".

واستمر "هذه المرحلة من ريال مدريد ستنهي مسيرتي بعد ذلك سأعتزل، ريال على قمة كرة القدم في العالم لذلك من المنطقي وضع نهاية لمسيرتي بعد تلك التجربة".

وتابع "بنزيمة يستحق التتويج بالكرة الذهبية لقد قدم موسما استثنائيا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتحدث المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلا: "كاسيميرو وتشواميني متنافسين، كلاهما لاعبي محور ولكن بخصائص مختلفة وقد يلعبان معا في وقت من الأوقات".

وتابع "لا أعرف كيف يفكر هازارد في مدى الوقت الذي سيلعبه لكنه سيكون أكثر من الموسم الماضي ويمكنه أن يلعب في أكثر من مركز في الهجوم، هو معتاد أكثر على اللعب على اليسار لكن قام بعمل جيد على اليمين أمام بلباو ونحن نختبره كمهاجم وهمي حيث يمكنه إظهار جودته ومن المؤكد أنها ستظهر".

وشدد "من الصعب أن أصنف كورتوا من بين الحراس الذين دربتهم، لأنني عملت حراس مرمى مذهلين مثل بوفون وكاسياس ونوير ودييجو لوبيز وبيتر تشيك هم الأفضل بكل تأكيد، ولكن حاليا أنا استمتع بتدريبي الحارس الأفضل في العالم وهو ليس أمرا بسيطا".

وأضاف "سيبايوس وأسينسيو؟ هم معنا هنا ويعملون بشكل جيد، كل شخص يمكنه التعليق على مستقبله ولكن أنا أركز على القائمة التي أمتلكها وهم معنا على وإذا تغير شيئ حتى 31 أغسطس سنتأقلم عليه".

وأردف "حتى كأس العالم لن نواجه أي مشاكل، اللاعبين سيذهبون في وضعية جيدة وسيحضرون بشكل جيد ويستمتعون بالمباريات، ولكن السؤال الأكبر هو ما بعد كأس العالم وكيف سيعودون، في العادة بعد كأس العالم اللاعبين يذهبون في إجازة ولكن في العام الحالي سيعودون على الفترة الأهم من الموسم عليك تقييم التعب والتفكير في الراحة".

وأكمل "أنا مندهش من عدم وجود كروس ضمن المرشحين للكرة الذهبية لقد حظى بموسم رائع لكن ترشيح جميع لاعبي ريال مديد سيكون مشكلة، لكن هو يستحق التواجد مثله مثل ألابا وميليتاو وفالفيردي لكن على الأقل يوجد ألابا وكاسيميرو".

وأضاف "مركز روديجير؟ بالفطل لقد وضعته كظهير أيسر في أول مباراة في الطبيعي سأضعه كقلب دفاع، فقط في الحالات الطارئة خلال الموسم أعرف أنه سيكون فعالا على اليسار ولكن سأستخدمه في القلب".

وأتم "فينيسيوس؟ ما نتمناه هو أن يستمر في النجاح الذي حققه خلال الموسم الماضي بدون اللحظات التي أقول خلالها إنه كان متعبا، لقد حظى بموسم رائع مع الكثير م من الاستمرار في التسجيل، لقد حسم العديد من المباريات ونطلب منه الاستمرار في ذلك".

وتوج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي كما بدأ الموسم الحالي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

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