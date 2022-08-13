خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة النهائي لحسم المشاركة في كأس مصر

السبت، 13 أغسطس 2022 - 12:03

كتب : أحمد الخولي

صورة جماعية لـ الأهلي قبل لقاء المصري

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي ينتظر الرد النهائي من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص طلب التحقيق مع الحكم محمود عاشور.

يأتي ذلك قبل أن يتخذ الأحمر قراره فيما يخص المشاركة في كأس مصر، ولعب مباراة دور الـ 16 أمام مصر للمقاصة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يوم الخميس يساعد على حل الأزمة".

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وأضاف "لكنه لم يحسم بشكل واضح الرد على طلب الأهلي بالتحقيق مع محمود عاشور، وهو ما رد الأهلي عليه بخطاب تم إرساله مساء الخميس".

وأوضح "وينتظر النادي الرد عليه اليوم تقديرا لكون أمس -الجمعة- عطلة رسمية، وكون اتحاد الكرة مغلقا بهذا اليوم".

وكان الأهلي أعلن أنه طلب إيقاف محمود عاشور حكم الفيديو في مباراة فاركو والتحقيق معه وذلك بعد إلغاء هدف للأحمر خلال اللقاء.

وعلم FilGoal.com سابقا أن لجنة الحكام لم تحقق مع محمود عاشور أو تقرر إيقافه لأنها رأت أنه لم يخطئ في هدف الأهلي الملغي أمام فاركو، وبالتالي قررت اللجنة تواجده كحكم فيديو بلقاء المحلة أمام بيراميدز بشكل طبيعي.

وأصدر الأهلي بيانا طالب فيه بإقالة لجنة الحكام والتحقيق مع عاشور، وقرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة لحين تنفيذ هذه المطالب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني و10 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب مباراة أقل منهما.

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