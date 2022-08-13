رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس

السبت، 13 أغسطس 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

يقترب يوفنتوس من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن يوفنتوس سيرسل عرضه الرسمي إلى ممفيس ديباي في الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد حسم الاتفاق الشفهي للخطوط العريضة بخصوص مدة العقد والراتب.

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وسيفسخ ديباي عقده مع برشلونة بمجرد حسم اتفاقه مع يوفنتوس، وفقا لرومانو أيضا.

وبحسب "توتوسبورت" فإن عرض يوفي يتضمن عقدا مدته عامين براتب أعلى من راتبه الحالي مع برشلونة.

ويقول التقرير إن ممفيس ديباي بات أكثر اقتناعا بعدم حصوله على الفرص في الموسم المقبل.

ويسعى يوفنتوس لدعم هجومه بأسرع وقت ممكن بعد أن استبعد إمكانية استعادة ألفارو موراتا.

ولم يتمكن يوفي من التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد، الذي طالب بـ 35 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الإسباني الدولي.

ويواجه يوفنتوس مشكلة مع قوانين اللعب المالي النظيف في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكنه استثمار الكثير من الأموال في سوق الانتقالات.

ويسعى برشلونة للتخلص من اللاعب ليترك موقعا في قائمة الرواتب للصفقات الجديدة.

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