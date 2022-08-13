تشكيل مانشستر سيتي - رياض محرز يعود وهالاند يقود المقدمة أمام بورنموث
السبت، 13 أغسطس 2022 - 15:19
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل استمرار 10 عناصر من الأساسيين الذين خاضوا المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد.
التبديل الوحيد في تشكيل المباراة الماضية هو مشاركة فيل فودين بصفة أساسية بدلا من جاك جريليش الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو
خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان
خط الهجوم: رياض محرز - إرلينج هالاند - فيل فودين
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔵
XI | Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Mahrez, Haaland, Foden
SUBS | Ortega Moreno, Stones, Grealish, Alvarez, Bernardo, Delap, Mbete, Lewis, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/JnuQrNqo9B— Manchester City (@ManCity) August 13, 2022
البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو - جون ستونز - جاك جريليش - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - ليام ديلاب - لوك مبيتي - ريكو لويس - جوش ويلسون إسبراند
وفاز مانشستر سيتي في الجولة الأولى على وست هام يونايتد بهدفي إرلينج هالاند القادم في الصيف من بوروسيا دورتموند.
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