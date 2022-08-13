تشكيل أرسنال - وايت ظهير أيمن.. وجيسوس يقود الهجوم

ثبت ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه وذلك الذي سيواجه به ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار أرتيتا خوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الماضية التي حقق خلالها الفوز على كريستال بالاس.

ويجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث بعد الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن توتنام وبورنموث أصحاب المركز الأول والثاني.

اقرأ أيضا:

أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

خاص - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم المشاركة في الكأس

مبابي يكشف عن مرشحينه الثلاثة للكرة الذهبية

رسميا - فالنسيا يستعير لاعب برشلونة

خاص - مدرب المقاصة: نستعد لمواجهة الأهلي ولكن