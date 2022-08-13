تشكيل أرسنال - وايت ظهير أيمن.. وجيسوس يقود الهجوم

السبت، 13 أغسطس 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في كريستال بالاس

ثبت ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه وذلك الذي سيواجه به ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار أرتيتا خوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الماضية التي حقق خلالها الفوز على كريستال بالاس.

ويجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث بعد الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن توتنام وبورنموث أصحاب المركز الأول والثاني.

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