أحمد دياب: الدوري المصري في الموسم القادم سيكون "موفرا للطاقة"

السبت، 13 أغسطس 2022 - 14:41

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الدوري الموسم القادم سيلتزم بتعليمات الدولة والحكومة بترشيد استخدام الطاقة وسيكون موفر لها.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لن تقام مباريات مرة أخرى في التاسعة مساء".

وأضاف "آخر مباراة ستقام في السابعة مساء من أجل التجاوب مع قرارات الحكومة وإجراءاتها".

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وبسؤاله عن موعد البداية بالنسبة للمنافسات وخصوصا في الأيام التي ستكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، أوضح دياب "نحن ندرس هذا الوضع وكيفية معالجته وسيتم عمل حساب كل هذه التفاصيل في وضع جدول الدوري للموسم الجديد".

ماذا حدث؟

كشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن رغبة الحكومة المصرية في تبكير موعد انطلاق مباريات كرة القدم من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء عبر قناة "المحور" يوم الجمعة 12 أغسطس قائلا: "لم نطالب بإقامة مباريات كرة القدم في الثالثة أو الرابعة عصرا طالبنا فقط بالتبكير قدر الإمكان".

وأردف "لو تقام المباراة في التاسعة مساء وتتم إنارة الملعب في السابعة وحتى الـ11 مساء فهذه فترة أربع ساعات تتم فيها إنارة الملعب".

وأكمل "لكن لو قدمنا المباراة ساعة أو اثنتين فسيجعلنا هذا نغلق الإنارة في التاسعة ونوفر الكهرباء".

وأتم نادر سعد تصريحاته "ليس هدفنا إجهاد اللاعبين ونعرف أننا في فصل الصيف وهذا قاسي عليهم، لكن وزارة الرياضة سوف تنسق مع رابطة الأندية لموعد مناسب لإقامة مباريات كرة القدم".

وبذلك أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية كيفية تنفيذ توصيات الحكومة في الموسم الجديد 2022-2023.

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