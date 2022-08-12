المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير موعد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

كشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن رغبة الحكومة المصرية في تبكير موعد انطلاق مباريات كرة القدم من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء عبر قناة "المحور" قائلا: "لم نطالب بإقامة مباريات كرة القدم في الثالثة أو الرابعة عصرا طالبنا فقط بالتبكير قدر الإمكان".

وأردف "لو تقام المباراة في التاسعة مساء وتتم إنارة الملعب في السابعة وحتى الـ11 مساء فهذه فترة أربع ساعات تتم فيها إنارة الملعب".

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وأكمل "لكن لو قدمنا المباراة ساعة أو اثنتين فسيجعلنا هذا نغلق الإنارة في التاسعة ونوفر الكهرباء".

وأتم نادر سعد تصريحاته "ليس هدفنا إجهاد اللاعبين ونعرف أننا في فصل الصيف وهذا قاسي عليهم، لكن وزارة الرياضة سوف تنسق مع رابطة الأندية لموعد مناسب لإقامة مباريات كرة القدم".

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