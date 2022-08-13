بعد إعلان التعديل الوزاري.. أشرف صبحي يستمر في وزارة الرياضة

السبت، 13 أغسطس 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

اعتمد مجلس النواب التعديلات الوزارية الأخيرة في مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلاء الجلسة الطارئة لمجلس النواب البوم -السبت- للنظر في التدعيل الوزاري بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد التعديل الوزاري استمرار أشرف صبحي في منصبه وزيرا للشباب والرياضة.

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وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته لوزير الرياضة على تجديد الثقة.

وشهدت الحركة الوزارية تعديلات في 13 وزارة، أبرزها التعليم والصحة والهجرة والطيران المدني والثقافة والإنتاج الحربي.

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