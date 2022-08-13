بعد إعلان التعديل الوزاري.. أشرف صبحي يستمر في وزارة الرياضة

الصفقة التاسعة.. أسوان يتعاقد مع عبد الرحمن العشري

مدرب المقاصة لـ في الجول: نستعد لمواجهة الأهلي رغم عدم حسم موقفه

خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة النهائي لحسم المشاركة في كأس مصر

مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك

خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب

حفلة أهداف.. البنك الأهلي يفوز على إنبي بركلات الترجيح في مباراة مجنونة بكأس مصر

رابطة الأندية تُغرم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والمصري بسبب الجماهير

انتهت كأس مصر - إنبي (4) (1-3) (4) البنك الأهلي.. إثارة تنتهي بركلات الترجيح