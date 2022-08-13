بعد إعلان التعديل الوزاري.. أشرف صبحي يستمر في وزارة الرياضة
السبت، 13 أغسطس 2022 - 13:28
كتب : FilGoal
اعتمد مجلس النواب التعديلات الوزارية الأخيرة في مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي.
جاء ذلك خلاء الجلسة الطارئة لمجلس النواب البوم -السبت- للنظر في التدعيل الوزاري بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد التعديل الوزاري استمرار أشرف صبحي في منصبه وزيرا للشباب والرياضة.
وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته لوزير الرياضة على تجديد الثقة.
وشهدت الحركة الوزارية تعديلات في 13 وزارة، أبرزها التعليم والصحة والهجرة والطيران المدني والثقافة والإنتاج الحربي.
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