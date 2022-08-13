مواعيد مباريات السبت 13-8-2022 - كبار إنجلترا وبرشلونة.. وافتتاحية الدوري الإيطالي
السبت، 13 أغسطس 2022 - 10:24
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ستسكمل الجولة الأولى من الدوري الإسباني وسيشهد اليوم أيضا افتتاحية الدوري الإيطالي.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
الدوري الإنجليزي
أرسنال X ليستر سيتي - 4 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2
مانشستر سيتي X بورنموث - 4 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
برينتفورد X مانشستر يونايتد - 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1
الدروي الإسباني
برشلونة X رايو فايكانو - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
بلد الوليد X فياريال - 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1
الدوري الإيطالي
ميلان X أودينيزي - 6:30 مساء - تطبيق Starzplay
ليتشي X إنتر - 8:45 مساء - تطبيق Starzplay
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X مونبلييه - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2
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