خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب

يسعى فيوتشر لضم محمود عبد الرحيم "جنش" بشكل نهائي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن، فيما طلب النادي منه تفعيل بند الشراء.

ويمتلك اللاعب بندا بقيمة 2.5 مليون جنيه لتفعيل انتقاله بشكل نهائي إلى فيوتشر من الزمالك.

ويرغب فيوتشر في الحصول على خدمات الحارس الدولي قبل مشاركته الإفريقية الأولى للاستفادة من خبراته.

جنش (35 عاما) خاض مع فيوتشر 21 مباراة في الموسم الجاري وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات واستقبل 25 هدفا.

وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر المصري وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الفريق الأوغندي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر.

بينما يقام الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.

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