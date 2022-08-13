قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي بالرقم 9 وظهور أول للمسجلين الجدد في انطلاقة الدوري

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو اليوم -السبت- ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد الرباعي الذي تم تسجيله أمس:

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الوافد من بايرن ميونيخ بالرقم 9.

الجناح البرازيلي رافينيا القادم من ليدز يونايتد بالرقم 22.

المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن القادم من تشيلسي بالرقم 15.

لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي الوافد من ميلان بالرقم 19.

وتحول ممفيس ديباي المتواجد على مقاعد البدلاء من الرقم 9 إلى الرقم 14.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا - إريك جارسيا - سيرجي روبرتو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - ميرالم بيانيتش - فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - بيير إيميريك أوباميانج - رافينيا

ويتبقى فقط جول كوندي المدافع الفرنسي القادم من إشبيلية، الذي يغيب لعدم الجاهزية، والذي لم يتم تسجيله بعد.

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