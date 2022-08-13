إريكسن: برينتفورد ساعدني كثيرا ولكنه طريقنا لقلب الأوضاع

السبت، 13 أغسطس 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد X برايتون

تحدث كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد عن مواجهته لفريقه السابق برينتفورد، واستقباله في ملعب أولد ترافورد الخاص بالشياطين الحمر.

وقال إريكسن في حواره مع موقع مانشستر يونايتد: "لقد كانت بداية لطيفة للغاية، فهي مجموعة جيدة من اللاعبين والعاملين بالجهاز الفني".

وأضاف "في البداية كنت مندهشا من الأمطار اليومية، ولكن بالتأكيد من اللطيف أن أتواجد هنا سواء كان الجو مشمسا أو ممطرا".

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وعن استقبال الجماهير قال إريكسن: "لقد كانوا جيدين معي للغاية. في النرويج (خلال الفترة التحضيرية) وهنا (في أولد ترافورد) اعتنى بي الجماهير جيدا وأشعر بحبهم".

وأضاف "كان شعورا خاصا أن أدخل أولد ترافورد لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد، فالدخول بقميص مختلف يحمل شعورا مختلفا، ويمكنك أن تشعر بالأجواء في الملعب، إنه مسرح الأحلام".

وعن مواجهة فريقه السابق برينتفورد قال إريكسن: "لقد قضيت معه وقتا جيدا للغاية. بالتأكيد لم يكن الأطول، ولكنه كان توقيتا مثاليا".

وتابع "برينتفورد ساعدني كثيرا بشتى الطرق. أنا ممتن لما قدمه هذا النادي لي".

وأوضح "لاعبو برينتفورد يهتمون ببعضهم البعض والجو عائلي في التدريبات، كما يعملون بكل جدية ويعلمون أنهم بحاجة لذلك من أجل النتائج".

أما عن الخسارة الأولى أمام برايتون قال الدنماركي: "يجب أن نضعها خلفنا. بالتأكيد هي كبوة ولكنها خطوة واحدة على الطريق، لا يزال الموسم طويلا".

واختتم "بالنسبة لنا لم تكن البداية الأفضل، ولكن هناك طريق واحد لقلب هذا الوضع وهذا يبدأ ضد برينتفورد".

ولعب إريكسن بقميص برينتفورد في النصف الثاني من الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

جاء ذلك بعد عودته إلى كرة القدم، حيث تسبب سقوطه خلال يورو 2020 بصيف العام الماضي في ابتعاده عن اللعبة وفسخ تعاقده مع إنتر ميلان.

وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بداية البطولة الأوروبية.

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