تين هاج: هولندا بلد صغير ولكن أياكس علمني.. والحرارة ستتطلب الكثير أمام برينتفورد

السبت، 13 أغسطس 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن حالة الفريق قبل مواجهة برينتفورد، وعن كريستيان إريكسن لاعب يونايتد الجديد الذي سيلاقي فريقه السابق.

وقال تين هاج في حواره مع الموقع الرسمي للنادي: "لا جديد بخصوص الإصابات. أنتوني مارسيال وفيكتور لينديلوف سيغيبان. أما فاكوندو بيليستري فلن يعود قبل سبتمبر".

وأبدى المدرب اعتقاده أنه سيكون هناك المزيد من الصفقات، تحديدا الرحيل عن طريق الإعارة قبل نهاية السوق.

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وعن خسارة الأسبوع الماضي أمام برايتون قال: "تكون الأجواء صعبة دائما حين نخسر. ولكن يجب أن نتعامل مع الإحباط والعثرات لنتعلم".

وأضاف "التغطية الإعلامية حولنا كبيرة ولكني معتاد على ذلك، حيث كان الأمر كذلك (مع أياكس) في أمستردام. هولندا بلد صغير ولكن أياكس هو نقطة التركيز الرئيسية سلبا وإيجابا".

وعن ارتفاع درجة الحرارة اليوم -السبت- في مواجهة برينتفورد قال تين هاج: "هذا يتطلب الكثير ذهنيا وبدنيا ولكن يجب أن نكون متجهزين للتعامل مع ذلك".

أما عن برينتفورد أوضح "إنه فريق جيد ومتماسك ويعمل بصورة جماعية وبأسلوب مباشر. لاعبوه أقوياء بدنيا ولكن هناك فرص للفوز بهذه المباراة ويجب أن نفوز بها".

أما عن كريستيان إريكسن صفقة صيف يونايتد ولاعب برينتفورد السابق قال: "بالتأكيد سيكون هذا مميزا بالنسبة له، ولكنه معتاد على ذلك لأنه لاعب خبير ومر بهذه المواقف من قبل".

وأوضح "الأمر يتعلق بلعب مباراة في النهاية. نحن فريق يريد اللعب بحركية ولذلك لا أقول للاعب أنه يلعب في مركز ثابت، وإريكسن لاعب يجيد اللعب في عدة مراكز وهذا ما نحتاج إليه".

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي تحت قيادة تين هاج أمام برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ويستعد لملاقاة برينتفورد اليوم -السبت- ضمن منافسات الأسبوع الثاني.

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