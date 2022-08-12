على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يسجل 4 صفقات ويتبقى الأخير

كشفت رابطة الدوري الإسباني عبر موقعها الرسمي عن تسجيل برشلونة لـ 4 لاعبين من أصل 5 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف.

اللاعبون المسجلون هم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الوافد من بايرن ميونيخ، والجناح البرازيلي رافينيا القادم من ليدز يونايتد، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي المنضم من ميلان، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الوافد من تشيلسي.

ويتبقى فقط المدافع الفرنسي جول كوندي القادم من إشبيلية، وهو صفقة برشلونة الوحيدة التي لم يتم تسجيلها حتى الآن.

وجاء ذلك عقب إعلان برشلونة عن تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة، ببيع 24.5% من استوديوهات النادي إلى شركة "أورفيوس ميديا".

وفعل برشلونة الرافعة الأولى ببيع 10% من حقوق البث لصندوق استثمار "Sixth street".

أما الثانية فأتت ببيع نسبة 15% من حقوق البث لنفس الجهة، ليصل المجموع إلى 25%.

وتمثلت الرافعة الاقتصادية الثالثة في بيع 24.5% من استوديوهات النادي لـ"socios.com".

بذلك تتبقى خطوة أخيرة لإتمام تسجيل الوافدين الجدد في سوق الانتقالات، والتي تتوقف على عملية بيع أخرى لإفساح المجال أمام جول كوندي.

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