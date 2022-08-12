جائزة الكرة الذهبية - غياب ميسي ونيمار.. وصلاح ضمن 4 أفارقة وعلى رأس 30 مرشحا

تواجد محمد صلاح النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المقدمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لعام 2022.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد

ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

لأول مرة منذ 16 عامًا. ميسي ليس ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.🤯 لماذا تغير المكان يا ولدي؟😭 pic.twitter.com/H5JRxQoj1u — FilGoal (@FilGoal) August 12, 2022

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.

وجاءت القائمة كالأتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

البلجيكي ثيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي رافائيل لياو – ميلان الإيطالي

الفرنسي كريستوفر نكونكو – ريد بول لايبزج الألماني

الألماني يوشوا كيميتش – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي ألكسندر أرنولد - ليفربول الإنجليزي

الكولومبي لويس دياز - ليفربول الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي الإنجليزي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

البرازيلي فينيسيوس جونيور - ريال مدريد الإسباني

الجزائري رياض محرز – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرازيلي كاسيميرو – ريال مدريد الإسباني

الكوري الجنوبي سون هيونج مين – توتنام الإنجليزي

البرازيلي فابينيو – ليفربول الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة – ريال مدريد الإسباني

الإنجليزي فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي هاري كين – توتنام الإنجليزي

الأوروجوياني داروين نونيز – ليفربول الإنجليزي

السنغالي ساديو ماني – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي مايك ماينيان – ميلان الإيطالي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

الإيفواري سيباستيان هالير – بوروسيا دورتموند الألماني

الألماني أنطونيو روديجير – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الصربي دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي

الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول الإنجليزي

البرتغالي جواو كانسليو – مانشستر سيتي الإنجليزي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

قائمة اللاعبين المرشحين وفقا للأندية:

6 لاعبين من ليفربول

6 لاعبين من ريال مدريد

6 لاعبين من مانشستر سيتي

2 من بايرن ميونيخ

2 من توتنام

2 من ميلان

1 من برشلونة

1 من مانشستر يونايتد

1 من ريد بول لايبزج

1 من بوروسيا دورتموند

1 من يوفنتوس

1 من باريس سان جيرمان

المرشحون للفوز بالكرة الذهبية حسب الأندية: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿6 لاعبين من ليفربول 6🇪🇸 لاعبين من ريال مدريد 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿6 لاعبين من سيتي 🇩🇪لاعبان من بايرن ميونيخ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿لاعبان من توتنام 🇮🇹لاعبان من ميلان 🇪🇸لاعب من برشلونة 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿لاعب من يونايتد 🇩🇪لاعب من لايبزيج 🇩🇪لاعب من دورتموند 🇮🇹لاعب من يوفنتوس 🇫🇷لاعب من باريس pic.twitter.com/WUedo7FFo1 — FilGoal (@FilGoal) August 12, 2022

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

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