ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام هاتاي

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه، تغلب طرابزون سبور على ضيفه هاتاي سبور بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري التركي.

وسدد تريزيجيه على حدود المنطقة في الدقيقة 13 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20 كاد تريزيجيه أن يسجل من متابعة خطيرة تألق الحارس إرتشي كاديسلير في إبعادها.

وسجل طرابزون هدفا بدأه تريزيجيه بكرة أرسلها داخل المنطقة لتتحول إلى عرضية على رأس أندرياس كورنيليوس الذي سجل في الدقيقة 31، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وواصل تريزيجيه تشكيل الخطورة في الدقيقة 63 حين صنع فرصة هدف لصال جان إيفرار كواسي الذي تصدى الحارس لتسديدته.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 71 بواسطة عبد القادر عمر بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ليرفع حامل لقب الدوري التركي رصيده إلى 6 نقاط من أول مباراتين.

ماذا قدم تريزيجيه في هذه المباراة؟

اللمسات: 38

التمريرات الصحيحة: 16 من 19

نسبة دقة التمرير: 84%

التمريرات المفتاحية: 2

العرضيات: 1

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 1 من 2

الفوز بالصراعات الأرضية: 1 من 4

الفوز بالصراعات الهوائية: 2 من 3

وحقق طرابزون بداية جيدة للدوري الذي يحمل لقبه بالفعل، حيث فاز على مضيفه إسطنبول سبور بهدفين دون رد في الأسبوع الأول.

وشارك تريزيجيه في هذه المباراة بصورة أساسية، حتى خرج في الدقيقة 79 وحل دجانيني بدلا منه.

وافتتح طرابزون سبور موسمه متوجا بكأس السوبر، برباعية دون رد على حساب سيفاس سبور.

وبدأ تريزيجيه تلك المباراة أيضا، حتى خرج في الدقيقة 73 وحل مانوليس سيوبيس بدلا منه.

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