ملف - الكرة الذهبية.. تعرف على كل المرشحين في جميع الجوائز وأبرز المفاجآت

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جميع أسماء المرشحين للفوز بجوائزها السنوية لعام 2022، وأهمها الكرة الذهبية (بالون دور) للرجال والسيدات.

وتم الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز: الكرة الذهبية للرجال والسيدات وكذلك جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب) وجائزة ياشين (أفضل حارس) تبعا.

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

الكرة الذهبية للرجال:

لأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وجاءت القائمة المرشحة والتي تضم 30 لاعبا كالأتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

البلجيكي ثيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي رافائيل لياو – ميلان الإيطالي

الفرنسي كريستوفر نكونكو – ريد بول لايبزج الألماني

الألماني يوشوا كيميتش – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي ألكسندر أرنولد - ليفربول الإنجليزي

الكولومبي لويس دياز - ليفربول الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي الإنجليزي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ الألماني

البرازيلي فينيسيوس جونيور - ريال مدريد الإسباني

الجزائري رياض محرز – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرازيلي كاسيميرو – ريال مدريد الإسباني

الكوري الجنوبي سون هيونج مين – توتنام الإنجليزي

البرازيلي فابينيو – ليفربول الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة – ريال مدريد الإسباني

الإنجليزي فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي هاري كين – توتنام الإنجليزي

الأوروجوياني داروين نونيز – ليفربول الإنجليزي

السنغالي ساديو ماني – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي مايك ماينيان – ميلان الإيطالي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

الإيفواري سيباستيان هالير – بوروسيا دورتموند الألماني

الألماني أنطونيو روديجير – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الصربي دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي

الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول الإنجليزي

البرتغالي جواو كانسليو – مانشستر سيتي الإنجليزي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب)

سيطر الدوري الألماني على جوائز أفضل لاعب شاب والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بتواجد 6 من أصل 10 من المرشحين لـ جائزة كوبا.

ويتواجد أيضا لاعبين من الدوري الإسباني ولاعب لكل من الدوري الإنجليزي والفرنسي.

وتواجد كل ساكا وجرافينيرخ وموسيالا وفريتز وبيلينجهام ونونو مينديش في قائمة المرشحين لجائزة العام الماضي والتي حصدها بيدري لاعب برشلونة.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

جافي - برشلونة

ريان جرافينبرخ - بايرن ميونيخ

نونو مينديش – باريس سان جيرمان

جمال موسيالا – بايرن ميونيخ

جاشكو جفارديول – ريد بول لايبزج

بوكايو ساكا – أرسنال

فلوريان فريتز – باير ليفركوزن

تقدم الجائزة لأفضل لاعب شاب في أوروبا، وبدأت في 2018.

فاز بها كل من: كيليان مبابي وماتيس دي ليخت في 2018 على الترتيب.

وحصد بيدري لاعب وسط برشلونة جائزة العام الماضي.

جائزة ياشين (افضل حارس مرمى)

أصبح ياسين بونو أول عربي يُرشح للجائزة والثاني إفريقيا بعد الكاميروني أندري أونانا حارس أياكس الهولندي في 2019.

وكان بونو البالغ 31 عاما قد حصد جائزة زامورا كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

تقدم الجائزة لأفضل حارس في أوروبا وبدأت من 2019.

فاز بها البرازيلي أليسون والإيطالي جانلويجي دوناروما في نسختي 2019 و2021.

المرشحون لجائزة ليف ياشين كأفضل حارس:

ياسين بونو – إشبيلية

ثيبو كورتوا – ريال مدريد

أليسون بيكر – ليفربول

مايك ماينيان – ميلان

إيدرسون – مانشستر سيتي

إدوارد ميندي – تشيلسي

يان أوبلاك – أتليتكو مدريد

مانويل نوير – بايرن ميونيخ

هوجو لوريس – توننام

كيفين تراب – إينتراخت فرانفكورت

الكرة الذهبية للسيدات

تواجدت النيجيرية أسيسيات أوشوالا لاعبة برشلونة الإسباني ضمن المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2022

وتقدم الجائزة من 2018 وحققت النرويجية إدا هيجيبرج الجائزة في النسخة الأولى.

تبعتها الأمريكي ميجان رابينو في 2019 ثم الإسبانية أليكسيا بوتياس في 2021.

وتواجدت هيجيبرج وبوتياس ضمن قائمة المرشحات للعام الجاري.

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات:

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