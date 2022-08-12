كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع الأمريكي تو هولواي

أتم مجلس إدارة الزمالك إجراءات التعاقد مع الأمريكي تيريل تو هولواي لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بالنادي.

ووقع تيريل تو هولواي على عقود انضمامه للزمالك بعد جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد كشف في وقت سابق عن اتفاق ناديه مع تيريل تو هولواي لينضم لفريق كرة السلة بداية من الموسم الجديد.

وقال مرتضى في وقت سابق عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "وقعت العقود اليوم وهو لاعب أمريكي على أعلى مستوى".

كما صرح رئيس الزمالك أنه تشاور مع أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بشأن صفقات النادي.

وقال مرتضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب في وقت سابق: "لاعب السلة المنتقل إلى الأهلي لم ينضم من الزمالك مباشرةً".

وأضاف: "كان في بلده في أمريكا اللاتينية".

وكشف: "سألت أحمد مرعي إن كان يحتاج هذا اللاعب، فقال لي: آسف، لدي لاعبين اثنين في نفس مركزه".

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم والتر هودج لاعب الزمالك السابق.

وعلم FilGoal.com أن التعاقد مع هودج لمدة موسم واحد.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

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