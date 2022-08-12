كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع الأمريكي تو هولواي

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 21:22

كتب : إبراهيم رمضان

تيريل تو هولواي

أتم مجلس إدارة الزمالك إجراءات التعاقد مع الأمريكي تيريل تو هولواي لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بالنادي.

ووقع تيريل تو هولواي على عقود انضمامه للزمالك بعد جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد كشف في وقت سابق عن اتفاق ناديه مع تيريل تو هولواي لينضم لفريق كرة السلة بداية من الموسم الجديد.

أخبار متعلقة
جائزة الكرة الذهبية - غياب ميسي ونيمار.. وصلاح ضمن 4 أفارقة وعلى رأس 30 مرشحا كرة يد - الزمالك يتعاقد مع شادي خليل 3 سنوات للمرة الأولى.. مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي لمواجهة ليل رابطة الأندية تُغرم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والمصري بسبب الجماهير

وقال مرتضى في وقت سابق عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "وقعت العقود اليوم وهو لاعب أمريكي على أعلى مستوى".

كما صرح رئيس الزمالك أنه تشاور مع أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بشأن صفقات النادي.

وقال مرتضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب في وقت سابق: "لاعب السلة المنتقل إلى الأهلي لم ينضم من الزمالك مباشرةً".

وأضاف: "كان في بلده في أمريكا اللاتينية".

وكشف: "سألت أحمد مرعي إن كان يحتاج هذا اللاعب، فقال لي: آسف، لدي لاعبين اثنين في نفس مركزه".

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم والتر هودج لاعب الزمالك السابق.

وعلم FilGoal.com أن التعاقد مع هودج لمدة موسم واحد.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

اقرأ أيضا:

عرض تركي لضم نجم الأهلي

ترتيب صلاح في جائزة الأفضل في أوروبا

فيتوريا يزور الأهلي

مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير مباريات الدوري

الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - منتخب مصر تحت 18 عاما يتأهل إلى كأس العالم ونهائي بطولة إفريقيا مرتضى يكشف ضم لاعبا لسلة الزمالك.. تعاون مع فيوتشر وتدخل أبو ريدة لحل أزمة كرة سلة - منتخب الناشئات يتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على مدغشقر وبلوغ نهائي إفريقيا اتحاد السلة لـ في الجول: "فيبا" الأقرب للفصل في قضية أنس أسامة.. هذا يحدث لأول مرة خبر في الجول - بعد الزمالك.. الاتحاد يقيد أنس أسامة في قائمة السلة للموسم الجديد حوار في الجول - ميرال أشرف: فضلت الأهلي على عروض مصرية أخرى كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن المشاركين في البطولة العربية خبر في الجول – الزمالك يدرج اسم أنس أسامة في قائمته للموسم الجديد
أخر الأخبار
على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يسجل 4 صفقات ويتبقى الأخير 9 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: بيكيه لن يتقاضى راتبا.. الرافعة الرابعة تسجل 4 صفقات لـ برشلونة من أصل 5 34 دقيقة | الدوري الإسباني
ميلان يجدد تعاقد توموري حتى 2027 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب مصر تحت 18 عاما يتأهل إلى كأس العالم ونهائي بطولة إفريقيا 56 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع الأمريكي تو هولواي ساعة | كرة سلة
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1) (0) ليل.. بداية الشوط الثاني ساعة | المحترفون
جائزة الكرة الذهبية - غياب ميسي ونيمار.. وصلاح ضمن 4 أفارقة وعلى رأس 30 مرشحا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يتعاقد مع شادي خليل 3 سنوات ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 2 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 3 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 4 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب