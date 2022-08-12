حفلة أهداف.. البنك الأهلي يفوز على إنبي بركلات الترجيح في مباراة مجنونة بكأس مصر

حجز نادي البنك الأهلي مقعدا في ربع نهائي مسابقة كأس مصر عقب الفوز على إنبي.

وفازالبنك الأهلي على إنبي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4-4.

وسجل ناصر منسي 4 أهداف "سوبر هاتريك" لنادي البنك الأهلي فميا أحرز اهداف إنبي مصطفى شلبي (هدفين) وجون إيبوكا (هدفين).

وبات ناصر منسي أول لاعب يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في السنخة الحالية من كأس مصر.

إنبي أصبح الفريق السادس الذي يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس مصر بعد المصري وسموحة ومنتخب السويس والمقاولون العرب وبيراميدز.

الفريق البترولي سيواجه بيراميدز ضمن ربع نهائي النسخة الحالية من كأس مصر.

أحداث المباراة

ضغط مبكر

بدأ إنبي المباراة بضغط هجومي وانطلق جون إيبوكا وأرسل عرضية خطيرة أنقذها أسامة إبراهيم قبل أن تصل لمصطفى شلبي المواجه للمرمى.

وقاد إيبوكا هجمة جديدة وصلت إلى مصطفى شلبي الذي سدد بقوة لكن أمير مدحت أنقذ فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 16.

رد سريع

رد البنك الأهلي على ضغط إنبي جاء سريعا ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية سكنت شباك محمود جاد في الدقيقة 24.

وكثف إنبي محاولاته بحثًا عن هدف التعادل عن طريق الثنائي مصطفى شلبي وجون إيبوكا.

هدفان في دقيقتين

جون إيبوكا حصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من جانب أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي في الدقيقة 34.

ونجح مصطفى شلبي في تسجيل هدف التعادل لنادي إنبي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وأضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الإثارة مستمرة

البنك الأهلي رفض الخروج من الشوط الأول مهزوما ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الهدف جاء من ضربة رأسية لناصر منسي بعد عرضية كريم بامبو.

هجوم متبادل

تبادل إنبي والبنك الأهلي الهجمات خلال الشوط الثاني بحثا عن تسجيل الهدف الثالث وخطف بطاقة التأهل.

وسدد مصطفى شلبي كرة خطيرة مرت بجوار مرمى الزنفلي بقليل في الدقيقة 67.

وأنقذ محمود جاد تسديدة قوية من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 77.

قمة الإثارة

محاولات إنبي والبنك الأهلي لم تكلل بالنجاح وتوجه الفريقين لخوض شوطين إضافيين.

ومع الدقيقة الأولى استغل مصطفى شلبي خطأ لاعبي البنك الأهلي ومهد الكرة لجون إيبوكا الذي وضعها في الشباك.

ناصر منسي هيأ الكرة لنفسه بمرونة شديدة وسدد كرة قوية في شباك محمود جاد ليسجل الهدف الشخصي الثالث "هاتريك".

وفي الوقت القاتل نجح جون إيبوكا في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 120 من إنفراد تام بمرمى البنك الأهلي.

وحسم البنك الاهلي المباراة بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعدما أهدر إنبي 3 ركلات ترجيحية.

يذكر أن الزمالك يحمل لقب النسخة الماضية من كاس مصر عقب الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

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