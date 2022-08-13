مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري حقيقة اقترابه من العودة إلى الزمالك.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل الدحيل

وخرج ساسي من قائمة الدحيل بعد إصابته وانضم الجزائري عدلان قديورة عوضا عنه.

وقال مصدر مقرب من فرجاني ساسي لـ FilGoal.com: "لا يوجد مفاوضات مع الزمالك، واللاعب ليس في حسابات النادي في الوقت الحالي".

وأضاف "ساسي خرج من قائمة الدحيل بشكل مؤقت وسيعوضه عدلان قديورة وسيعود بشكل طبيعي في يناير المقبل".

فيما أوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "اللاعب رحل بدون مقابل في صفقة انتقال حر، ولن ندفع مقابل مادي من أجل ضمه لأنه لن يرحل بشكل حر".

وتعرض ساسي للإصابة ما دفع النادي القطري للتعاقد مع لاعب بديل لتدعيم وسط ملعب الفريق الذي يقوده الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وأوضح أن فرجاني ساسي تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام الوكرة في الجولة الأولى من الدوري القطري، ستبعده عن الملاعب خلال الجولات القادمة.

موقف ساسي

سالم المري مدير قطاع الكرة في نادي الدحيل القطري كشف في وقت سابق حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استغناء ناديه عن فرجاني ساسي بشكل نهائي.

وقال المري عبر قناة الحياة: "تعاقدنا مع فرجاني ساسي عن اقتناع شديد بقدراته وأنه لاعب يمثل إضافة لأي فريق. اللاعب أنهى الموسم الماضي بشكل مميز وكان من أفضل اللاعبين في معسكر الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف "ساسي أحد نجوم الدحيل والدوري القطري بشكل عام على المستويين الفني والأخلاقي. اللاعب تعرض لإصابة عادية وليست قوية كما تردد ومستمر حتى نهاية عقده الممتد لموسمين والنادي متمسك به وهو كذلك".

فيما قال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال في وقت سابق "من الممكن أن يعود بنشرقي للزمالك فهو حتى الآن لم يحسم قراره، وكذلك فرجاني ساسي الذي نتواصل معه منذ عودتي لرئاسة النادي". (طالع التفاصيل)

وانضم ساسي لصفوف الدحيل الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك الذي قضى بين جدرانه 3 مواسم.

صاحب الـ30 عاما شارك مع الدحيل خلال 25 مباراة بالموسم الماضي سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

طالع أيضا

غياب ميسي وتواجد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

كرة سلة – الزمالك يتعاقد مع لاعب أمريكي

حفلة أهداف في كأس مصر

رسميا - برشلونة يسجل 4 صفقات

ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام هاتاي