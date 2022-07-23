مرتضى: عودة بنشرقي وساسي لـ الزمالك واردة.. وطارق وأبو جبل رحلا عن النادي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف طارق حامد ومحمد أبو جبل النهائي من القلعة البيضاء، وكذلك كواليس رحيل أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم عن الفريق.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر فرجاني ساسي النادي : الدحيل الزمالك

وقال مرتضى عبر قناة الشمس: "فزت بـ6 بطولات كأس مصر خلال فترة رئاستي للزمالك من أصل 28 بطولة في تاريخ النادي".

وأضاف "سر نجاح الزمالك هو تركيزنا في كيف تسعد أعضاء النادي وكيف تسعد الجماهير".

وواصل "مكافآت جميع الفرق الجماعية في نادي الزمالك أصبحت متساوية وهذا من أسباب النجاح".

وأشار "بنشرقي وأوناجم لعبا مع الزمالك حتى آخر لحظة بطريقة احترافية وحتى الآن لم يتخذا القرار النهائي بشأن مستقبلهما".

وشدد "رحيل بنشرقي وأوناجم عن الزمالك ليس له علاقة بالأموال".

وألمح "من الممكن أن يعود بنشرقي للزمالك فهو حتى الآن لم يحسم قراره، وكذلك فرجاني ساسي الذي نتواصل معه منذ عودتي لرئاسة النادي".

وبسؤاله عن هل تعاقد الزمالك مع البرازيلي كينو قال: "أتممنا صفقات النادي سواء من خارج مصر أو داخلها ولا يوجد أي شخص يعرفها وسنعلن عقب نهاية الموسم".

وأفصح "الأمور مع طارق حامد وأبو جبل انتهت منذ أسبوع قبل نهائي كأس مصر وهذه الصفحة انتهت".

وأردف "طارق تقدم باعتذار مكتوب وتقبل الغرامة وقدرها 8.5 مليون جنيه وأنهينا كل شيء مع ويستعد للسفر إلى النمسا للانضمام لمعسكر اتحاد جدة السعودي، وأبو جبل أيضا أنهى كل شيء ورحل عن الزمالك".

وأتم تصريحاته "كل لاعب سيحصل على 110 ألف جنيه مكافأة للفوز بكأس مصر سواء كان يشارك أم لا".

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