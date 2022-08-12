يوفنتوس يعير ظهيره إلى إينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إعارة مدافعه لوكا بيليجريني إلى إينتراخت فرانكفورت لنهاية الموسم.

الظهير الأيسر البالغ 32 عاما سيخوض الموسم الثالث له معارا من يوفنتوس لفريق آخر، وتلك المرة الأولى خارج إيطاليا.

لوكا ترعرع في صفوف ناشئين وشباب روما وانضم للفريق الأول في موسم 2018-19 وقضى النصف الأخير من الموسم معارا لصفوف كالياري.

وانضم لصفوف يوفنتوس في صفقة تبادلية مع ليوناردو سيبيناتزولا في يونيو 2019.

Luca Pellegrini on loan to Eintracht Luca Pellegrini is set for a new experience, in the Bundesliga. The Rome-born fullback has moved on loan to Eintracht Frankfurt until 30 June 2023. — JuventusFC (@juventusfcen) August 12, 2022

أعاره يوفنتوس إلى كالياري ثم جنوى على مدار موسمين.

وخاض لوكا موسمه الأول مع يوفنتوس الموسم الماضي وشارك في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وأصبح لوكا الصفقة الحادية عشر للفريق الألماني بعد ضم عدة صفقات أبرزها ينيس بيتير هاوجي ولوكاس ألاريو وماريو جوتسه وكريستان جاكيتش.

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