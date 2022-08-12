يوفنتوس يعير ظهيره إلى إينتراخت فرانكفورت

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

لوكا بيليجريني - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إعارة مدافعه لوكا بيليجريني إلى إينتراخت فرانكفورت لنهاية الموسم.

الظهير الأيسر البالغ 32 عاما سيخوض الموسم الثالث له معارا من يوفنتوس لفريق آخر، وتلك المرة الأولى خارج إيطاليا.

لوكا ترعرع في صفوف ناشئين وشباب روما وانضم للفريق الأول في موسم 2018-19 وقضى النصف الأخير من الموسم معارا لصفوف كالياري.

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وانضم لصفوف يوفنتوس في صفقة تبادلية مع ليوناردو سيبيناتزولا في يونيو 2019.

أعاره يوفنتوس إلى كالياري ثم جنوى على مدار موسمين.

وخاض لوكا موسمه الأول مع يوفنتوس الموسم الماضي وشارك في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وأصبح لوكا الصفقة الحادية عشر للفريق الألماني بعد ضم عدة صفقات أبرزها ينيس بيتير هاوجي ولوكاس ألاريو وماريو جوتسه وكريستان جاكيتش.

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