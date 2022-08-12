الرياضية السعودية: التعاون يمنح مصطفى فتحي مهلة أخيرة.. وعرضين من الأهلي والطلائع

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - التعاون

منحت إدارة نادي التعاون، مصطفى فتحي مهلة أخيرة من أجل العودة والالتحاق بمعسكر الفريق الخارجي بهولندا وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

ويتغيب مصطفى فتحي عن معسكر فريقه التعاون لفترة الإعداد للموسم الجديد، إذ لم يستطع مغادرة مطار القاهرة للتوجه إلى هولندا بسبب الخدمة العسكرية بحسب الصحيفة ذاتها.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة التعاون برئاسة سعود الرشودي منحت فتحي مهلة من أجل العودة والالتحاق بتدريبات الفريق، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وأضاف التقرير أن إدارة التعاون بدأت بوضع خطة بديلة، تحسبا لعدم قدرة انضمام فتحي إلى الفريق وفشل محاولاته في حل إشكالية الخدمة العسكرية التي مُنع بسببها من مغادرة مصر.

وأشار التقرير على أن التعاون بدا في دراسة ملفات عدة للاعبين أجانب في خط المقدمة من أجل حسمها، في حال انتهت المدة المحددة التي منحت للاعب المصري.

وشددت الصحيفة على أن مصطفى فتحي يملك عرضين من الدوري المصري وهما الأهلي وطلائع الجيش.

وكان مصطفى فتحي قد انضم إلى التعاون في يناير الماضي قادمًا من الزمالك.

وسبق لـ فتحي اللعب معارًا للتعاون موسم 2017\2018، كما خرج معارًا لـ سموحة قبل رحيله نهائيًا عن الزمالك.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

واحتل التعاون المركز 12 في الدوري السعودي بالموسم الماضي.

الأهلي التعاون مصطفى فتحي طلائع الجيش
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