رئيس سيفاس سبور لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ الأهلي لضم أفشة.. لكن لم نحصل على رد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 17:01

كتب : حسام أحمد

محمد مجدي أفشة - الأهلي

كشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي عن إرسال ناديه عرضا للأهلي لاستعار محمد مجدي "أفشة".

وتحدث رئيس سيفاس سبور لـFilGoal.com قائلا: "تقدمنا بعرض رسمي للأهلي لاستعارة أفشة".

واستدرك "لكن لم يصلنا أي رد من الأهلي حتى الآن، ولذلك جمدنا الصفقة لعدم وصول أي رد إلينا".

أخبار متعلقة
مدرب الاتحاد لـ في الجول: واجهنا سوء توفيق أمام الإسماعيلي.. ونبأ سعيد قبل مواجهة البنك المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير موعد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء جهاز فني مصري يقود حطين السعودي.. ويختار الإسماعيلي لملاقاته وديا

وأوضح "سنتخلى عن الصفقة ونتعاقد مع لاعب آخر إن لم يصل أي رد من الأهلي إلينا أو إذا رأينا أن الصفقة ستكلفنا الكثير من الأموال".

وأنهى سيفاس الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بالدوري التركي وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

وسوف يواجه سيفاس منافسه مالمو في تحديد المتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي في 18 و25 من شهر أغسطس الجاري.

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.

وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.

اقرأ أيضا

صلاح السابع.. الإعلان عن المرشحين لأفضل لاعب في أوروبا

كلوب يتحدث عن شراكة صلاح ونونيز وسوق الانتقالات

موقف عبد الرحمن مجدي من الزمالك وباهر المحمدي من الأهلي

أفشة الأهلي سيفاس سبور الدوري المصري
نرشح لكم
فيتوريا يزور الأهلي وجلسة مع سواريش وعبد الحفيظ مدرب الاتحاد لـ في الجول: واجهنا سوء توفيق أمام الإسماعيلي.. ونبأ سعيد قبل مواجهة البنك المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير موعد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء الكومي: الخطيب تحدث مع أحد الأشخاص لضم باهر المحمدي.. وموقف عبد الرحمن مجدي من الزمالك الإسماعيلي يعلن ثاني صفقاته مرتضى يكشف ضم لاعبا لسلة الزمالك.. تعاون مع فيوتشر وتدخل أبو ريدة لحل أزمة مواعيد مباريات الجمعة 12-8-2022 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه ومصطفى محمد وافتتاحية الدوري الإسباني قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضا من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة
أخر الأخبار
فيتوريا يزور الأهلي وجلسة مع سواريش وعبد الحفيظ 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل - عن ضم أوباميانج واحتمالية التعاقد مع مدافع جديد ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس سيفاس سبور لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ الأهلي لضم أفشة.. لكن لم نحصل على رد ساعة | الكرة المصرية
مدرب الاتحاد لـ في الجول: واجهنا سوء توفيق أمام الإسماعيلي.. ونبأ سعيد قبل مواجهة البنك ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا - عن مصير صفقة سيتي الجديدة.. ويشيد بـ هالاند 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير موعد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء 3 ساعة | الكرة المصرية
جهاز فني مصري يقود حطين السعودي.. ويختار الإسماعيلي لملاقاته وديا 3 ساعة | الوطن العربي
صلاح حل سابعا.. الإعلان عن المرشحين لأفضل لاعب في أوروبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 2 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 3 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 4 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب