رابطة الأندية تُغرم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والمصري بسبب الجماهير

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 20:28

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

فرضت رابطة الأندية المحترفة عدة عقوبات في مباريات خلال الجولات الأخيرة من الدوري المصري.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية المحترفة:

مباراة الأهلي وفاركو (3 أغسطس)

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تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه لما بدر من جمهور النادي.

مباراة فاركو والإسماعيلي (6 أغسطس)

غرامة 20 ألف جنيه علي جمهور النادي الإسماعيلي لما بدر من جمهور النادي.

مباراة الاتحاد السكندري والأهلي (7 أغسطس)

تغريم نادي الاتحاد 20 ألف جنيه لما بدر من جمهور الاتحاد السكندري.

مباراة الاهلي والمصري (10 أغسطس)

تغريم النادي المصري 20 ألف جنيه لما بدر من جمهور النادي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 جولة.

فيما تأكد هبوط مصر للمقاصة للدرجة الثانية كأول الهابطين.

وتستأنف مباريات الدوري يوم الأربعاء المقبل 17 أغسطس بلقاء إنبي وطلائع الجيش بالجولة 31.

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