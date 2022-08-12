دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن المقترحات التي تُدرس حاليا من أجل الموسم الجديد من الدوري وكأس مصر والرابطة.

وتحدث دياب لـFilGoal.com قائلا: "ندرس حاليا العديد من المقترحات من أجل ظهور الموسم الجديد بأفضل شكل ممكن لتحقيق المكاسب الفنية والمادية للكرة المصرية".

وأوضح "نفكر في إقامة كأس مصر وكأس الرابطة أثناء فترة إقامة كأس العالم 2022".

وشدد "لكن حال الاستقرار على ذلك المقترح فسنخاطب الاتحاد الدولي للحصول على الموافقة بإقامة المباريات بحكم أنها ستقام وقت المونديال ويجب الحصول على موافقتهم".

وعن الدوري قال رئيس رابطة الأندية: "من أجل ضمان نهاية الموسم في شهر يونيو المقبل ندرس مقترحات مثل إقامة الدوري من مجموعتين أو مجموعة واحدة من دور واحد فقط".

وأتم دياب تصريحات "ننتظر كذلك إعلان الاتحاد الإفريقي لتفاصيل بطولاته خلال العام المقبل وشكل ومواعيد دوري السوبر الإفريقي لنحدد المواعيد الأنسب لنا ونضع كل شيء في حساباتنا أثناء التخطيط".

وعدّل الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري لموسم 2022-2023 لينطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل بدلا من 1 ديسمبر.

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