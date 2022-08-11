مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما

تحدث مالانج سار لاعب موناكو المعار من تشيلسي عن الفترة التحضيرية التي قضاها مع البلوز والتي ساهمت في تطوره.

مالانج سار النادي : موناكو موناكو

وانضم مالانج سار إلى موناكو معارا لمدة موسم مع أحقية شراء.

وقال سار للموقع الرسمي للنادي "اكتشفت المستوى العالي في تشيلسي، كنت مع الفريق في الفترة التحضيرية، قبل أن أُعير إلى نادي بورتو، مما جعلني أتطور".

وأضاف "عندما تكون بجانب لاعبين مثل أنطونيو رودرجير وتياجو سيلفا فإن التعلم يكون سهلا، أخذت بكل نصائحهم لأنهم يعلمون كل شيء".

وتابع: "أعتقد أن التجارب التي مررت بها خارج فرنسا في السنوات الماضية علمتني كثيرا، سأعود الآن بشكل مختلف تماما".

وعن المواجهة مع نيس، أوضح "أنا أعطي كل شيء للنادي الذي أنا فيه، ستكون مباراة خاصة بالطبع لكن ستكون بالنسبة لي مثل أي لقاء، سأقدم أفضل أداء وسأساعد الفريق في تحقيق الفوز".

المدافع الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بدأ مسيرته في نيس، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2020 بشكل مجاني.

ولعب سار معارًا إلى بورتو موسم 2020\2021 وخاض بقميصه 19 مباراة.

وعاد سار لـ تشيلسي الموسم الماضي وشارك في 21 مباراة مع البلوز.

وينحدر سار من أصول سنغالية، لكنه رفض تمثيل السنغال في وقتٍ سابق.

ومثّل سار جميع الفئات العمرية لمنتخب فرنسيا وصولا لمنتخب تحت 21 عامًا.

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