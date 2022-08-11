مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

مالانج سار - تشيلسي

تحدث مالانج سار لاعب موناكو المعار من تشيلسي عن الفترة التحضيرية التي قضاها مع البلوز والتي ساهمت في تطوره.

مالانج سار

النادي : موناكو

موناكو

وانضم مالانج سار إلى موناكو معارا لمدة موسم مع أحقية شراء.

وقال سار للموقع الرسمي للنادي "اكتشفت المستوى العالي في تشيلسي، كنت مع الفريق في الفترة التحضيرية، قبل أن أُعير إلى نادي بورتو، مما جعلني أتطور".

أخبار متعلقة
شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور الكومي لـ في الجول: من الطبيعي تجديد تعاقد حمزة الجمل.. وأتمنى المشاركة في البطولة العربية محمد عمر بعد مباراته الأولى: لم نستحق الهزيمة.. وطالبت اللاعبين بتحمل المسؤولية الفترة المقبلة

وأضاف "عندما تكون بجانب لاعبين مثل أنطونيو رودرجير وتياجو سيلفا فإن التعلم يكون سهلا، أخذت بكل نصائحهم لأنهم يعلمون كل شيء".

وتابع: "أعتقد أن التجارب التي مررت بها خارج فرنسا في السنوات الماضية علمتني كثيرا، سأعود الآن بشكل مختلف تماما".

وعن المواجهة مع نيس، أوضح "أنا أعطي كل شيء للنادي الذي أنا فيه، ستكون مباراة خاصة بالطبع لكن ستكون بالنسبة لي مثل أي لقاء، سأقدم أفضل أداء وسأساعد الفريق في تحقيق الفوز".

المدافع الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بدأ مسيرته في نيس، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2020 بشكل مجاني.

ولعب سار معارًا إلى بورتو موسم 2020\2021 وخاض بقميصه 19 مباراة.

وعاد سار لـ تشيلسي الموسم الماضي وشارك في 21 مباراة مع البلوز.

وينحدر سار من أصول سنغالية، لكنه رفض تمثيل السنغال في وقتٍ سابق.

ومثّل سار جميع الفئات العمرية لمنتخب فرنسيا وصولا لمنتخب تحت 21 عامًا.

طالع أيضا

عبد المنصف يحطم رقم الحضري

فيتوريا يزور الزمالك

شكوى من المصري ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي

انتقال مرموش إلى إسبانيول يتعقد

رسالة من حسام حسن إلى رئيس الجمهورية

اتحاد الكرة يعدل موعد انطلاق الدوري

مالانج سار موناكو تشيلسي نيس
نرشح لكم
تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور "يمتلك الحمض النووي لـ فيورنتينا".. ميلينكوفيتش مستمر لـ 5 مواسم سبورت - رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج: خفض راتبك 50% أو ارحل تحت قيادة يوريتش.. تورينو يستعير فلاسيتش من وست هام لتعويض رحيل سكاماكا.. ساسولو يضم أندريا بينامونتي بيلد: مانشستر يونايتد تفاوض مع فيرنر قبل انتقاله إلى لايبزيج الاتفاق تم.. سكاي: جيوفاني سيميوني إلى نابولي
أخر الأخبار
تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضين من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا 2 ساعة | الكرة المصرية
دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة 2 ساعة | الكرة المصرية
مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس 4 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 2 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 3 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 4 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب