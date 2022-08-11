"يمتلك الحمض النووي لـ فيورنتينا".. ميلينكوفيتش مستمر لـ 5 مواسم

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

ميلينكوفيتش

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تجديد تعاقد مدافعه الصربي نيكولا ميلينكوفيتش لمدة 5 مواسم.

المدافع البالغ 24 عاما انضم لصفوف فيورنتينا في 2017 قادما من بارتيزان الصربي.

وقال جوي باروني المدير التنفيذي للنادي: "ميلينكوفيتش يمتلك الحمض النووي لفيورنتينا، اختيار دقيق، نحن واثقون بما نفعله".

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وقال ميلينكوفيتش: "أنا سعيد ومتحمس. في العام الماضي أنهينا مسيرة عدة مواسم صعبة، ولم أرغب أنا ولا النادي في الرحيل. لذلك جلسنا وكان لدينا مددنا التعاقد".

وواصل "وصول المدرب إيتاليانو أظهرت لي الطموحات يوما بعد يوم أننا سلكنا الطريق الصحيح، كما أن عاطفة الناس كانت حاسمة. هنا شعرت دائما بالحب والتقدير وأنا سعيد باختياري".

وأتم: "الصورة التي أود الحصول عليها؟ التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وارتبط اسم المدافع الصربي بالانتقال في آخر موسمين لقطبي ميلانو ويوفنتوس.

وخاض 172 مباراة بقميص الفيولا وسجل خلال 5 مواسم 14 هدفا.

وبقميص منتخب بلاده شارك في 37 مباراة سجل 3 أهداف.

وضم البنفسجي في الميركاتو الجاري: دودو من شاختار الأوكراني ورولاندو مارندراجورا من يوفنتوس ولوكا يوفيتش من ريال مدريد وبيرلويجي جوليني من أتالانتا.

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