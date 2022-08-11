سبورت - رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج: خفض راتبك 50% أو ارحل

وجه برشلونة رسالة أخيرة إلى فرينكي دي يونج مطالبا إياه بتخفيض راتبه 50% أو ليرحل عن الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن برشلونة يرغب في حصول اللاعب الهولندي على 11 مليون يورو سنويا بدلا من 22.

وأوضح التقرير أن إدارة برشلونة أكدت لدي يونج أنه عليه تقبل قرار تخفيض راتبه 50% أو ليرحل في ظل امتلاك النادي لعرضين من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

لكن أكد التقرير أن دي يونج يملك اليد العليا في المفاوضات بشكل قانوني وأنه يحق له الاستمرار مع الفريق دون تخفيض راتبه مثلما يُطلب منه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب النادي يرغبان في بقاء اللاعب لكنهما في الوقت ذاته يرغبان في مساعدته ويقبل تخفيض راتبه.

وفي الناحية الأخرى فإن دي يونج ووكيل أعماله لا يرغبان في النقاش حول ذلك الأمر مطلقا بعدما خفض راتبه بالفعل الموسم الماضي للنصف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي حدثت جراء تفشي فيروس كورونا.

ويرى برشلونة أن خسارة دي يونج لن تكون كارثية على الفريق بل أن رحيله سيوفر للنادي 80 مليون يورو يمكن استخدامهم لضم بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

ويؤمن مسؤولو برشلونة أنه يمكن ضم بيرناردو سيلفا مع بقاء دي يونج لكن مع تخفيض راتبه، فيما ستكون عملية ضم اللاعب البرتغالي أسهل لو رحل نظيره الهولندي عن الفريق.

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