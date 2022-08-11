تحت قيادة يوريتش.. تورينو يستعير فلاسيتش من وست هام

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

نيكولا فلاسيتش

انضم الجناح الكرواتي نيكولا فلاسيتش لصفوف تورينو قادما من وست هام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الجناح البالغ 24 عاما يمتلك شرطا مع أحقية الشراء لتورينو لجعل الصفقة نهائية في الصيف المقبل.

وانضم فلاسيتش إلى الهامرز من سسكا موسكو الروسي وخاض 31 مباراة.

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وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك واتفورد الإنجليزي جاء في ديسمبر الماضي.

وسيجتمع فلاسيتش مع مواطنه إيفان يوريتش المدير الفني لـ تورينو الموسم الجديد.

وبدأ فلاسيتش مسيرته مع هايدوك سبليت الكرواتي ثم انتقل لإيفرتون في 2017.

وأعير إلى سسكا موسكو الروسي ومن ثم انضم بشكل نهائي إلى الفريق في 2019.

وخلال 4 مواسم بالدوري الروسي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2020.

وارتدى الدولي الكرواتي قميص منتخب بلاده في 39 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

وتعاقد تورينو حتى اللحظة مع 5 لاعبين في السوق الصيفية، إذ ضم سامويلي ريتشي من إيموبلي، وبيترو بيليجري -نجل ماركو بيليجري مدير الفريق الذي فصل بين المتشاحنين- من موناكو، وبريان بايي من كاتانزارو، وإتريت بيريشا من سبال، واستعار نيمانيا رادونيتش من أوليمبيك مرسيليا.

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