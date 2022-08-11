عاد إلى إسبانيا بعد 3 سنوات.. ألميريا يتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد وفياريال السابق

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

ليو بابتيستاو

أعلن ألميريا الإسباني تعاقده مع المهاجم ليو بابتيستاو بعقد مدته 4 سنوات.

جاء ذلك في صفقة انتقال من سانتوس البرازيلي، مقابل 1.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

بذلك يعود بابتيستاو سريعا إلى الدوري الإسباني، بعد رحيله عنه في يناير 2019، حين انتقل من إسبانيول إلى ووهان يانجتزي الصيني.

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وتدرج بابتيستاو عبر ناشئي بورتوجيزا البرازيلي ثم رايو فايكانو، الذي صعده إلى الفريق الأول عام 2012.

وفي صيف 2013 انتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل 7 مليون يورو.

وأعاره أتلتيكو إلى ريال بيتيس ورايو فايكانو أيضا، وكذلك فياريال، حتى باعه في صيف 2016 إلى إسبانيول.

وعاد ألميريا إلى الدوري الإسباني، عقب تأهله من الدرجة الثانية.

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