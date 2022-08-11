في الجول يكشف – موعد طرح وكيفية حجز تذاكر كأس سوبر لوسيل بين الهلال وبطل الدوري المصري

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:43

كتب : بسام أبو بكر

استاد لوسيل

تحدد التاسع من شهر سبتمبر المقبل موعدا لإقامة كأس سوبر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بين الهلال بصفته حامل لقب الدوري السعودي وينتظر تحديد المتوج بالدوري المصري لملاقاته في اللقاء.

فمتى تطرح التذاكر وكيف يتم حجزها؟

قال مصدر من اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "التذاكر ستطرح في الـ18 من شهر أغسطس الجاري".

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وواصل "سيتم طرح التذاكر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إذ أنه المشرف على المباراة في ظل إقامتها على أحد ملاعب كأس العالم 2022".

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتمع بنظيره القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ووقعا عقود المباراة اليوم رسميا.

وسيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

وتقام تلك المباراة على هامش افتتاح استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ72 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، يليه بيراميدز بـ65 نقطة من نفس عدد المباريات.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ62 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

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