ديلي ميل: نجم يونايتد السابق تواجد في مباراة وست بروميتش وواتفورد لمتابعة نجم السنغال

لا يزال مانشستر يونايتد يتابع بعض اللاعبين من أجل إجراء صفقة أخرى لدعم هجوم الفريق الأحمر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن يونايتد بعدما صرف النظر عن فكرة التعاقد مع مهاجم منتخب النمسا ماركو أرناوطوفيتش، حول اهتمامه نحو إسماعيلا سار نجم منتخب السنغال وفريق واتفورد.

وكشفت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد أرسل دارين فليتشر نجم الفريق السابق والذي يعمل في الجهاز الفني للشياطين الحمر، لحضور مباراة واتفورد ضد وست بروميتش ألبيون في دوري الشامبيون شيب، لمتابعة النجم السنغالي.

وسجل إسماعيلا سار هدفا في تعادلا واتفورد ضد وست بروميتش، وجاء الهدف بطريقة رائعة بتسديدة من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس.

سار البالغ من العمر 24 عاما لعب مع واتفورد 94 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع كل من ليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وتيريل مالاسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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