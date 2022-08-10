مؤتمر ميكالي.. عن صناعة التاريخ مع المنتخب الأولمبي وضم صلاح في أولمبياد باريس

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

يحلم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بتكرار تجربته التاريخية مع منتخب بلاده خلال مهمته الجديدة.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق اتحاد الكرة مع مكيالي على التوقيع على عقد يمتد لعامين حتى أولمبياد باريس 2024.

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محمد صلاح

ورد مكيالي عن تواجد محمد صلاح حال التأهل إلى أولمبياد باريس في مؤتمر تقديمه قائلا: "ضم محمد صلاح في أولمبياد باريس؟ أشعر كأني في البرازيل وتكرر هذا السؤال حول نيمار في وقت سابق".

وأوضح " أي مدرب في العالم يتمنى تواجد محمد صلاح معه في النادي أو المنتخب. لدي خبرة كبيرة في الأولمبياد وأعرف صعوبة الحصول على مثل هؤلاء اللاعبين الكبار من أنديتهم".

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

رسالة إلى الأندية

وعن رسالته للأندية بشأن اللاعبين الشباب شدد " رسالتي لجميع الأندية أننا سنعمل بجد خلال الفترة المقبلة. أعلم بوجود عدد كبير من اللاعبين الرائعين لا يحصلون على فرص المشاركة مع أنديتهم بشكل منتظم لكن لدينا الوقت الكافي للتحضير والتنسيق والعمل سويا من أجل تكوين منتخب قوي. أبحث عن صنع التاريخ في مصر كما فعلت مع البرازيل".

وأضاف "حتى الآن لم يصلني الجداول الرسمية والمواعيد، سنحاول أن نسبق بخطوة وأن نضع برنامج واستراتيجية محددة لتخطي هذه المرحلة".

وتابع "تابعت منتخب الشباب خلال كأس العرب ووجدت مجهود رائع وقاعدة مميزة من المواهب، لكن هناك فارق بين هذه الفئة العمرية والمنتخب الأولمبي وسنعمل على تنمية القوزة الذهنية للاعبين".

روجيريو مدرب الهلال

خبرة عربية

وتحدث ميكالي عن خبرة العمل بالدول العربية وكشف " تجربة العمل في السعودية والإمارات منحتني الخبرة اللازمة في الدول العربية".

وواصل " المدرب يحصل على أفضلية عندما يمر بهذه التجارب خاصة أنها مختلفة عن الكرة في البرازيل وهذا الأمر سيساعدني على التأقلم هنا سريعا".

وتولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

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روجيرو ميكالي منتخب مصر الاولمبي
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