اتحاد السلة لـ في الجول: "فيبا" الأقرب للفصل في قضية أنس أسامة.. هذا يحدث لأول مرة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 15:58

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة عن الموقف الحالي لأنس أسامة في الموسم الجديد.

وقال محمد عبد المطلب لـFilGoal.com عن قيد أنس أسامة في الزمالك والاتحاد: "لا يوجد في اللائحة بند يحسم هذا الموقف".

وأضاف "إنه موقف يحدث للمرة الأولى".

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وتابع "الأقرب هو أننا سنحيل الأمر للاتحاد الدولي "فيبا" لاتخاذ القرار النهائي".

ويتواجد أنس أسامة حاليًا في معسكر منتخب مصر بجزر الباهاماس استعدادًا لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أدرج اللاعب في قائمته للموسم الجديد قبل يومين.

قبل أن يكرر الاتحاد السكندري الأمر ذاته بعد ذلك اليوم الأربعاء.

وظهر اللاعب في التجمع الأول للاتحاد السكندريللموسم الجديد مطلع الشهر الجاري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن نية الزمالك تقديم كل الأوراق والمستنداتالتي تثبت أحقيته في اللاعب مع فتح باب القيد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الزمالك تجديد عقد أسامة لمدة عامين، قبل أن يخرج اللاعب في تصريحات ناريةعبر FilGoal.com ويوضح أن فيديو التجديد قديم.

وقال أسامة لـ FilGoal.com يوم 2 يونيو الماضي: "بالفعل فيديو الذي نشره الزمالك حقيقي ولكنه قديم، ليس أمس أو اليوم".

وشدد "اتفقت مع الزمالك على التجديد بشكل مبدئي، ولكن لم نتوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين وكأن شيئا لم يكن"

وأكمل "الأمر ليس له علاقة بالمقابل المادي ولكن لأسباب أخرى".

وأتم "أنا حاليا لاعب حر وسأتخذ قراري خلال الأيام المقبلة عقب العودة من الإجازة".

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