في الجول يكشف موقف الأهلي من المشاركة في الكأس والسوبر بعد رحيل عبد الفتاح

هل يشترك الأهلي في بطولتي كأس مصر، وكأس السوبر المصري بعد رحيل عصام عبد الفتاح عن رئاسة لجنة الحكام؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبول استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أمس الثلاثاء بشكل رسمي، وبدء إشراف مارك كلاتينبرج الحكم الإنجليزي على منظومة الحكام المصرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي ستعلن قرارها النهائي بشأن المشاركة في البطولتين يوم السبت المقبل.

حالة من الارتياح سيطرت على إدارة الأهلي بعد رحيل عصام عبد الفتاح عن لجنة الحكام، رغم كون اتحاد الكرة أعلن استقالة عبد الفتاح وليس إقالته كما طالب النادي.

من جهة أخرى، فإن إدارة الأهلي تنتظر إخطارا من اتحاد الكرة بشأن تحقيق يجري مع محمود عاشور حكم الفيديو لمباراة الأهلي وفاركو.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة بخطاب رسمي قلنا فيه نصا أننا راسلناه 15 مرة بسبب أخطاء تحكيمية وقع فيها الحكام بشكل فج، أثر بشكل مباشر على نتائج مبارياتنا، وطالبنا بتطوير منظومة التحكيم ولم نتلق ردا أو تغيير".

وأضاف "لذلك فإننا متسمكون بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الطارئ برحيل لجنة الحكام والتحقيق مع محمود عاشور وكذلك لم نتلق ردا حتى الآن، لكننا نرحب بقرار رحيل عصام عبد الفتاح ولكن أين نتيجة قرار التحقيق مع عاشور الذي صدمنا بتعيينه أمس حكما لمباراة المحلة وبيراميدز؟".

وأتم "نحن لا نفرض على اتحاد الكرة معاقبته لأن هذا ليس من سلطتنا ولا حقنا، ولكن على الأقل أن يطلعونا على ما جرى معه عبر مكاتبة أو إعلان ما حدث للرأي العام".

كان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة غزل المحلة وبيراميدز أمس الثلاثاء.

تصريحات عصام عبد الفتاح

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق في تصريحات لـFilGoal.com: " "مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يتدخل في تعيين محمود عاشور للمباراة بل أنا من عينته كي أدافع عنه وهو تواجد اليوم لأنه لم يخطئ ولأعيد له جزءا من حقه لأنه تعرض للظلم".

وأضاف "عرضت على اتحاد الكرة إخراج فيديو الـVAR في لقطة هدف بيرسي تاو للأهلي ضد فاركو لكن تم رفض الطلب وقيل لي لو قمنا بالأمر مرة سيطلب كل ناد أن يتكرر معه الأمر".

وعن استقالته، قال "لم يحدث نهائيا التقدم باستقالتي يوم الثلاثاء بل قدمتها في 15 يونيو الماضي وقت بداية الحديث عن التعاقد مع خبير أجنبي للتحكيم واستمريت في منصبي حتى لا تغرق السفينة وذلك بالاتفاق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة. عُرض علي أن أكون رئيس لجنة الحكام ومارتن كلاتنبرج يتولى منصب مدير التطوير وبصراحة لو فشل كان سيقال أنا من تسبب في فشله ولو نجح فسوف ينسب له النجاح كله ورفضت العرض كي يحصل هو على الفرصة كاملة منذ البداية".

قرارات الأهلي

مجلس إدارة الأهلي أعلن في وقت سابق مجموعة من القرارات بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وجاءت القرارات كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

خرج بعدها محمود الخطيب لتوضيح القرارات والأمور التي حدثت في الفترة الأخيرة.

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