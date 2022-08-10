رسميا – كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 16:14

كتب : محمد عبد العظيم

ستاد القاهرة

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأقيمت أمس قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتي عرفت تواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر.

وجاءت الملاعب المصرية المعتمدة:

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32 اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد الإسكندرية

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد الأهلي we السلام.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات ملحق الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

طالع أيضا

رسميا - كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي

حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل

لاعب برشلونة على أعتاب يوفنتوس

سواريز يودع كوبا سود أمريكانا

خاص - صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
بسبب مصر وأمريكا.. تقارير: الاتحاد المغربي يقرر إقالة خليلوزيتش قبل كأس العالم كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي.. موعد بداية البطولة ونظام المسابقة الاتحاد المنستيري: كنا نفضل الابتعاد عن مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال حالته الحالية مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد الكونفدرالية - منافس تأسس منذ 15 عاما.. فيوتشر يواجه بول جينجا في الدور التمهيدي الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول
أخر الأخبار
فيتوريا يزور الزمالك والأهلي الخميس والجمعة 22 دقيقة | الكرة المصرية
بنزيمة وفينيسيوس وناوف.. تعرف على جوائز أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر 40 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر السوبر الأوروبي - ريال مدريد (0) (0) أينتراخت فرانكفورت.. فرصة لا تضيع 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة 50 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) المصري.. رأسية خطيرة من أبو سليمة 50 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري