رسميا – كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأقيمت أمس قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتي عرفت تواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر.

وجاءت الملاعب المصرية المعتمدة:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد الإسكندرية

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد الأهلي we السلام.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات ملحق الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

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