مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أوضح محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي توقيع عقوبة الحبس على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال محمد عثمان لـ FilGoal.com: "الحُكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب أمام استئناف المحكمة الاقتصادية".

وأضاف "الحُكم واجب النفاذ وعليه تسليم نفسه أو وجوب القبض عليه من وزارة الداخلية".

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وأتم " أمامه درجة واحدة للاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض ولكن أثناء تنفيذ العقوبة".

وسبق أن أعلن نادي الزمالك الشهر الماضي، في بيان رسمي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي الشهر الماضي.

وأشار بيان الزمالك إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما نهائيا صباح اليوم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس محكمة الاستئناف وعضوية سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح موسى.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

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