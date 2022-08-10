بسبب مصر وأمريكا.. تقارير: الاتحاد المغربي يقرر إقالة خليلوزيتش قبل كأس العالم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - المغرب

يبدو أن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب لن يستكمل مهمته مع أسود الأطلس وسيرحل عن تدريب الفريق قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022.

ووفقا لعدة تقارير مغربية أبرزها "أنفو سبورت" و"أخبارنا" و"عبر" فإن المدير المالي للاتحاد المغربي جلول عينوش أبلغ خليلوزيتش اليوم بنيتهم فسخ التعاقد.

وأشار التقارير إلى أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي سيعود من رحلة عمل في تنزانيا للاجتماع بخليلوزيتش لإنهاء التعاقد بشكل رسمي.

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وأوضحت التقارير أن خطوة الإقالة تأتي بسبب عدم رضا الجماهير المغربية عن الإقصاء من كأس أمم إفريقيا 2021 أمام منتخب مصر.

هذا بالإضافة للهزيمة الودية أمام أمريكا بثلاثية مقابل لا شيء.

ويلعب منتخب المغرب في المونديال في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وكندا والمغرب.

وكان الاتحاد المغربي نشر بيانا قبل شهر نفى خلاله أنباء إقالة خليلوزيتش والتعاقد مع مدرب الوداد وليد الركراكي.

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