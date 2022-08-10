الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو

أعلن موناكو اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع الفرنسي مالانج سار قادما من صفوف تشيلسي.

وانضم مالانج سار إلى موناكو معارا لمدة موسم مع أحقية شراء.

وأصبح مالانج سار هو رابع صفقات موناكو خلال الصيف الجاري بعد كل من تاكومي مينامينو وبرييل إمبولو وتوماس ديديلون.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق من مصدر مقرب من اللاعب أن الصفقة ستتم مقابل مليون يورو.

فيما يمكن لموناكو ضم اللاعب نهائيا مقابل 15 مليون يورو.

المدافع الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بدأ مسيرته في نيس، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2020 بشكل مجاني.

ولعب سار معارًا إلى بورتو موسم 2020\2021 وخاض بقميصه 19 مباراة.

وعاد سار لـ تشيلسي الموسم الماضي وشارك في 21 مباراة مع البلوز.

وينحدر سار من أصول سنغالية، لكنه رفض تمثيل السنغال في وقتٍ سابق.

ومثّل سار الفئات العمرية الصغرى لمنتخبات فرنسا وصولا لمنتخب تحت 21 عامًا.

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