رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية

في منتصف الموسم الماضي قرر أرسنال فسخ التعاقد بالتراضي مع مهاجهمه بيير إيمريك أوباميانج عقب تجريده من شارة القيادة ورحيله من الفريق.

قرار وصف بالشجاع خاصة أنه كان نجم وهداف الفريق في إطار حملته من أجل حصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت إحدى حلقات المسلسل الوثائقي "الكل أو لا شيء أرسنال" الذي يبث عبر شبكة "أمازون" الأمريكية عن ردود أفعال بعض اللاعبين تجاه القرار وأبرزهم محمد النني لاعب المدفعجية ومنتخب مصر.

وظهر أرتيتا في الوثائقي وهو يقول: "لقد تأخر وبعيدا عن كل المشاكل التي تكررت كثيرا".

وأوضح المدرب الإسباني أنه كان يجمع الوقائع التي يخالف فيها أوباميانج التعليمات وأنشأ ملفا بها.

وعقب قرار تجريده من شارة القيادة ظهر النني وهو يتحاول مع زميله روب هولدنج ويقول: "ماذا حدث مع أوبا بالأمس؟".

ورد هولدنج عليه قائلا: "لقد ذهب إلى باريس وأراد المدرب عودته ولكنه تأخر ليوم، ثم تأخر في اليوم التالي على المران، لقد حصل على إذن للسفر لرؤية والدته ولكنه لم يعد في الوقت المتفق عليه ولم يستمع لأرتيتا ويقوم بالتصرف الصحيح".

وعلق النني على قرار أرتيتا قائلا: "المدرب شجاع للغاية، أليس كذلك؟".

واتفق معه هولدنج وقال: "نعم شجاع للغاية".

وعقب فسخ التعاقد معه بالتراضي انضم المهاجم الجابوني إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر في شهر يناير الماضي.

وخاض أوباميانج مع أرسنال 163 مباراة سجل خلالهم 92 هدفا وصنع 21 آخرين.

اقرأ أيضا:

الحكم بحبس مرتضى منصور

جديد موقف أنس أسامة

موقف الأهلي من الكأس والسوبر

كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية للبطولات الإفريقية

أبرز ما قاله ميكالي مع المنتخب الأولمبي